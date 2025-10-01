La Xunta invertirá 15 millones de euros en la rehabilitación del Pazo de Lourizán, en Pontevedra

Un año para el inicio de la rehabilitación del Pazo de Lourizán, en Pontevedra. La Xunta de Galicia ha avanzado este miércoles que el proyecto básico estará listo para octubre, lo que permitirá licitar las obras a mediados de 2026 y comenzarlas a finales de ese mismo año o principios de 2027.

Así lo ha confirmado la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante su visita al Pazo junto con el equipo redactor del proyecto. La representante autonómica estima que la rehabilitación superará los 15 millones de euros.

"Eso es lo mínimo", ha asegurado, ya que el presupuesto definitivo está aún por cerrarse, pero la estimación inicial será previsiblemente mayor. "Creo que se va a superar", ha recalcado, según recoge Europa Press.

Lorenzana también ha destacado el ritmo de trabajo desde que el contrato fue adjudicado el pasado 25 de junio. "Se está trabajando a destajo para cumplir los plazos", ha señalado. La conselleira confía en que el futuro Pazo conjugue el uso forestal tradicional con una nueva dimensión turística, cultural y recreativa.

Rehabilitación por fases

Lorenzana también ha adelantado que la rehabilitación podría plantearse en fases para permitir el uso parcial del espacio mientras avanza la intervención. "Yo pienso que no va a haber que esperar al fin de la totalidad de la obra para que los ciudadanos puedan empezar a ver un poco el resultado", ha apuntado.

"Siempre con todas las garantías de seguridad", ha apostillado la conselleira, que ha recordado que el objetivo de la Xunta es revitalizar uno de los grandes símbolos patrimoniales de Galicia sin desligarlo de su esencia forestal, con la integración de nuevos usos que abran el recinto a la sociedad gallega.

Según ha detallado la arquitecta del estudio Carme Pinós, Blanca González —que trabaja en UTE junto al equipo de Carles Enrich—, actualmente están inmersos en la redacción del proyecto básico, con la intención de entregarlo a finales de mes.

Como parte de este proceso, están realizando catas estructurales para conocer en detalle el estado real del edificio. "Hay elementos que se aprecian a simple vista, pero otros requieren estudios más profundos", explica Blanca.

Especialmente importantes son los forjados, que deben adaptarse a las exigencias estructurales actuales, y cuya evaluación influirá directamente en cómo se plantean las intervenciones y en cómo se reparte el presupuesto.