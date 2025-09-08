La gallega Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía 2025

Miriam Reyes ha sido distinguida con el Premio Nacional de Poesía 2025 por su obra Con (La Bella Varsovia, 2024), según la decisión del jurado reunido este lunes. El galardón, otorgado por el Ministerio de Cultura, cuenta con una dotación económica de 30.000 euros. Con esta edición, son ya ocho los años consecutivos en los que el premio recae en una autora.

El jurado destacó Con por tratarse de “un poemario que se inscribe en la conversación pública acerca de las posibilidades de los vínculos”. Según el acta, “la voz de la autora dibuja con fuerza y originalidad el territorio de lo mutuo, dotándolo de un sentido cósmico excepcional. El compás de la obra se concentra en las dimensiones de la relación con el otro, desde una inteligencia lingüística que piensa y conmueve, escrita desde la desnudez de la conciencia y del cuerpo”.

Asimismo, subrayaron que Reyes “ha logrado una arquitectura poética muy sugerente, donde sonoridad y ritmo convierten a Con en un libro sobresaliente que, a la vez que conceptual, interpela y desnuda cada una de nuestras emociones”.

En la edición anterior, el premio fue otorgado a Chus Pato, sumándose a una larga lista de autoras galardonadas, entre las que se encuentran Miren Agur Meabe, Yolanda Castaño, Aurora Luque, Olga Novo, Pilar Pallarés o Antònia Vicens.

Nacida en Ourense, Miriam Reyes es poeta, editora y traductora. A los ocho años emigró a Caracas, donde cursó Letras en la Universidad Central de Venezuela, y posteriormente se licenció en Filología Hispánica por la Universitat de Barcelona.

Además de Con (La Bella Varsovia, 2024), es autora de los poemarios Espejo negro (DVD, 2001), Bella durmiente (finalista del XIX Premio Hiperión, Hiperión, 2004), Desalojos (Hiperión, 2008), Yo, interior, cuerpo. Antología poética (Argentina, 2013), Haz lo que te digo (Bartleby, 2015), Prensado en frío (Malasangre, 2016) y Sardiña (Chan da pólvora, 2018). Su trayectoria poética ha sido reunida en el volumen Extraña manera de estar viva (Mixtura, 2022).