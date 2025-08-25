La muestra de cine euroárabe 'Amal en Ruta' abordará en Pontevedra el conflicto en Palestina

El alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Lores, y el presidente de la 'Fundación Araguaney-Puente de Culturas' y director de la Semana de Cine Euroárabe Amal, Ghaleb Jaber Martínez, han presentado una nueva edición del ciclo 'Amal en ruta' que proyectará cuatro películas en el Teatro Principal del 1 al 4 de septiembre.

La muestra tiene como objetivo acercar a la sociedad la cultura árabe a través del cine, "ofreciendo una visión amplia y multidimensional de esta realidad tan heterogénea", según recoge Europa Press.

Ghaleb Jaber ha destacado que este proyecto es hoy "más necesario que nunca", porque el conocimiento del 'otro' trae entendimiento y respeto, dos elementos clave para avanzar en la tolerancia y en el progreso entre los pueblos.

Según han explicado, en esta edición 'Amal en ruta', bajo el lema "Existir es resistir", abordará cuestiones sobre la ocupación y el conflicto en Palestina, los derechos de la mujer en Jordania o la llegada de refugiados a Europa.

Las películas se podrán ver en versión original subtitulada en castellano. The Teacher, Inshallah Walad, The Old Oak, Bye Bye Tiberias y To a Land Unknown son las películas que se proyectarán en el Teatro Principal; todas ellas producciones de gran reconocimiento en festivales cinematográficos internacionales.

Ghaleb Jaber ha dicho que son "peligrosas" porque "humanizan", porque "hoy en día es complicado empatizar con ser humanos de otros lugares y estas películas tienen esa virtud".

"Amal no es solo un ciclo de cine, es resistencia"

El presidente de la Fundación Araguaney ha señalado que "los palestinos y descendientes de palestinos convertimos el mero hecho de existir en resistencia" por lo que entiende que "Amal no es sólo un ciclo de cine, es un acto de resistencia".

En los 22 años que lleva esta iniciativa de Amal, "luchamos contra la desinformación que promueven las empresas de comunicación y otros organismos con el objetivo de deshumanizar la cultura y la ciudadanía árabe y convertir al resto de la sociedad en cómplices de esta barbarie".

Ghaleb Jaber recordó que Amal significa esperanza, "y este año significa, sobre todo, resistencia". Así, ha recalcado que los palestinos "somos gente normal, y lo que más ganas tenemos del mundo es pagar el IBI. Porque el día que paguemos el IBI será cuando tengamos un estado funcional y podremos volver a casa".

Por su parte, el alcalde de Pontevedra ha resaltado la importancia social y cultural que festivales de cine como "Amal en Ruta" aportan a Pontevedra. También ha felicitado a la Fundación Araguaney por su trabajo, que ya lleva trayendo el mejor cine árabe hasta Pontevedra diez años.