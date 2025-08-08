El mural de un afilador en Castiñeiro (Ourense) aspira a ser el mejor del mundo

El primer mural de un afilador en el mundo, situado en Castiñeiro, una aldea de San Xoán de Río Cedida

Hace un par de meses, una pequeña aldea de San Xoán de Río, en Ourense, convertía uno de sus edificios en el primer mural de un afilador en el mundo. Este viernes se ha conocido su nominación a los Street Art Cities Awards 2025.

Castiñeiro compite así por tener el mejor mural del mundo, gracias a la obra realizada por el artista urbano gallego Mon Devane, que rinde homenaje a Juan Pérez, afilador de 89 años, emigrante e inventor.

La historia de Juan encarna la vida de millones de emigrantes gallegos, que tuvieron que marchar de sus hogares en busca de mejores oportunidades en el extranjero. Una historia que ahora conocerán en todo el planeta.

“Desde la aldea más pequeña, estamos enviando un mensaje universal: el rural también tiene talento, memoria, arte y futuro”, explica el alcalde de San Xoán de Río, José Miguel Pérez Blecua.

El mural forma parte de una iniciativa del Concello junto al proyecto de innovación rural Aldealista, que cuenta con otras dos obras realizadas por Devane en otros puntos de la localidad.

“Este mural no es solo pintura. Es una declaración. Su espíritu inspira una nueva forma de repoblar desde la cultura y el orgullo rural”, afirma Juan Carlos Pérez, fundador de Aldealista.