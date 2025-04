La escritora viguesa Ledicia Costas gana el premio El Barco de Vapor de literatura infantil

El éxito de la escritora viguesa Ledicia Costas es incontestable. La autora, una de las más leídas y premiadas del panorama literario gallego, ha ganado el galardón SM El Barco de Vapor de literatura infantil por 'Feriópolis', una obra de fantasía que "da voz al mundo interior de los niños en toda su complejidad, ofreciéndoles un refugio".

Como recoge Europa Press, el jurado ha destacado que la obra "crea un universo fantástico donde se da voz al mundo interior de los niños en toda su complejidad, ofreciéndoles un refugio". Por esta razón y por su propuesta por narrar "un viaje en una montaña rusa que transita desde la inquietud hacia la empatía y la esperanza, pasando por un camino lleno de emociones y personajes inolvidables", la autora viguesa ha recido este premio.

La entrega oficial del galardón, que tiene la mayor dotación del mundo de habla hispana en su categoría, se realizará el próximo 24 de abril en una gala en Madrid. En esta convocatoria la editorial recibió 208 originales para el premio El Barco de Vapor.

Sinopsis

La obra narra la historia de Lola, una niña huérfana que se encuentra a cargo de sus tíos desde muy pequeña. Se debate a diario entre la rabia y la tristeza porque la convivencia es horrible, pero todo cambia la tarde que va a la feria con su mejor amiga.

Montadas en el Tren de la Bruja, Lola captura al vuelo el sombrero de la bruja, pero se queda como la única pasajera porque el resto de niños ha desaparecido: ha sido elegida para visitar la ciudad de Feriópolis, donde los niños son los jefes, pueden disfrutar de las atracciones y probar gratis comida de todos los puestos.

Pero deben cuidarse de quienes vigilan a los recién llegados para no acabar ante la Bruja Alambritos, quien al final resulta no ser tan mala. Lola se enfrenta a la decisión difícil de si quedarse allí. "He escrito esta historia para que puedan divertirse diferentes generaciones. Eso tiene que ver bastante con encontrar un lugar feliz. La nostalgia es inevitable, pero ojalá la alegría gane siempre la partida", afirma Ledicia Costas.