"A era das fábulas" ya es la exposición más visitada de la historia del Museo de Pontevedra

Desde su inhauguración el pasad 10 de julio hasta este martes, 14.700 personas han visitado la exposición "A era das fábulas", lo que la convierte en la muestra más visitada de la historia del Museo de Pontevedra.

El presidente de la Diputació de Pontevedra, Luis López ha celebrado estas cifras acompañado por el vicepresidente Rafa Domínguez, responsable de los asuntos relacionados con el Museo. "Celebramos que durante los 77 días que lleva abierta esta muestra, no hubo ni una sola jornada en la que no había atraído ninguna visita, lo que confirma el que me los decía en la cita inaugural: Pontevedra demuestra que el centro de la cultura puede estar en los bordes de los mapas", afirmó Luis López.

La muestra, organizada en colaboración del Museo Thyssen-Bornemisza y la Fundación María José Jove, también cuenta con obras de los fondos del museo provincial, incluye obras de pintores de prestigio internacional como Miró o Picasso. La exposición podrá visitarse de manera gratuita hasta el próximo 29 de septiembre en el Edificio Castelao del Museo de Pontevedra.

El presidente provincial ha destacado que durante los 77 días que lleva abierta "A era das fábulas" ya ha superado el récord registrado en el año 2022 por la muestra "Ruth Matilda Anderson. Un viaje por la indumentaria tradicional de Galicia", que llegó a sumar un total de 14.402 visitantes.

Las otras exposiciones con más visitas fueron: "Galaicos. Un pueblo entre dos mundos" (2019-2022), con 13.182 visitantes, "Leopoldo Nóvoa 1919-2019" (2020) con 12.117 visitantes y "Origami, de papel a obra de arte" (2021-2022) con 12.214 visitantes.

"Agradecemos a todos los pontevedreses que se acercaron al Museo para participar y difundir la cultura. Con esta respuesta, nos están diciendo que paga la pena invertir en cultura y trabajar por y para la cultura", confesó el vicepresidente Rafa Domínguez.