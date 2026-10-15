El PP de Pontevedra activa su comité de campaña para el 29-N: el objetivo es llevar a Feijóo a Moncloa

El presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, ha encabezado este jueves la constitución del comité provincial de campaña para las elecciones generales del 29-N, con el objetivo de contribuir desde la provincia a que Alberto Núñez Feijóo se convierta en el próximo presidente del Gobierno.

"Es necesario poner fin al maltrato, castigo, discriminación e incluso persecución de Pedro Sánchez y del PSOE a nuestra provincia", ha reivindicado López.

En este sentido, ha anunciado una "campaña intensa en la calle y de contacto constante con los ciudadanos", con la que los populares pretenden reforzar el trabajo de proximidad desarrollado durante los últimos años por sus representantes, desde el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hasta los responsables de las 61 agrupaciones locales.

López ha contrapuesto este modelo de "escuchar, entender y atender" a los vecinos con lo que considera una política de "corrupción y abandono de Galicia" por parte de los socialistas, a quienes acusa de no estar capacitados para defender los intereses de los pontevedreses. Entre los que considera los principales incumplimientos de Pedro Sánchez con Pontevedra, ha citado las infraestructuras pendientes en Vigo y Pontevedra, el estado de las carreteras nacionales y las deficiencias en la cobertura de Internet y telefonía.

También ha criticado la falta de construcción de vivienda pública, la ausencia de avances en la transferencia y gratuidad de la AP-9, las deficiencias del servicio ferroviario y el bloqueo de la Salida Sur de Vigo hacia Portugal. A esta lista ha sumado el dragado del río Miño, las subidas de impuestos, la huelga de médicos y, según ha denunciado, el incumplimiento de la financiación de la dependencia y la falta de medidas frente a la inflación.

En materia fiscal, López ha llegado a calificar la provincia de "infierno fiscal" y ha asegurado que el incremento de la recaudación ha sido el doble que en el conjunto de España.

Luisa Piñeiro dirigirá el comité de campaña

El comité provincial de campaña para las elecciones del 29-N estará dirigido por la secretaria general del PP de Pontevedra, Luisa Piñeiro, que ya asumió esta responsabilidad en las tres últimas convocatorias electorales. Su composición será ratificada el próximo lunes en la junta directiva provincial.

Junto a Piñeiro, formarán parte del equipo Alberto Pazos, como coordinador adjunto, así como Valentín García, Juan Bayón, Javier Tourís, Pepa Pardo, Alberto Fuentes y Raúl Santamaría.