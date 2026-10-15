Abel Losada encabezará la lista del PSdeG al Congreso por la provincia de Pontevedra

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, pone rumbo a Madrid y encabezará la lista del PSdeG-PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Pontevedra. Sustituirá así al delegado del Estado en Zona Franca y actual secretario xeral del PSOE provincial, David Regades, que lideró la candidatura socialista pontevedresa en 2023.

A falta de la ratificación por parte de la dirección federal, los comités provinciales gallegos dieron este miércoles el visto bueno a las listas para las elecciones generales del 29 de noviembre. Los 'números uno' del PSdeG al Congreso serán Obdulia Taboadela (A Coruña), Patricia Otero (Lugo), Carmen R. Dacosta (Ourense) y Abel Losada (Pontevedra).

Son cuatro candidatos diferentes a los escogidos en los anteriores comicios, en el año 2023. En cambio, las candidaturas socialistas para el Senado contienen menos sorpresas: Gumersindo Guinarte, César Mogo, María Fernández y Carmela Silva serán los candidatos, dejando fuera al excalcalde de Lugo, Xosé López Orozco.

Candidatos por Pontevedra

En Pontevedra, la candidatura al Congreso estará liderada por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada. Quien fuera también concejal en Vigo sustituye en las listas al actual secretario xeral del PSOE provincial y delegado del Estado en Zona Franca, David Regades.

La candidatura continúa, por orden, con Margarita Adrio (Pontevedra), Manuel Pazos (Marín), Tania García (Vilagarcía), Ángel Rivas (Vigo), Digna Rivas (Redondela) y David Alonso (O Porriño). Por su parte, al frente de la candidatura a la Cámara baja por Pontevedra repite Carmela Silva Rego (Vigo), seguida por José Cacabelos Rico (O Grove) y Olga Alonso Suárez (Vigo).

La ejecutiva y el comité celebrados en la tarde de este miércoles en la provincia han estado presididos por la vicesecretaria xeral provincial, Paula Fernández, ante la ausencia por motivos familiares de David Regades.

Con las propuestas de candidaturas aprobadas este miércoles por los comités provinciales, las listas pasarán ahora a la dirección gallega para que emita su informe, previo al análisis el viernes en la Comisión Federal de listas, último paso antes de la aprobación definitiva por parte del Comité Federal del PSOE, que se reúne el próximo sábado, día 17 de octubre.