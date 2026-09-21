El interior de la provincia de Pontevedra estará en alerta roja por altas temperaturas este martes

El verano dice adiós, pero no las altas temperaturas. La alerta roja por calor se mantendrá activa para este martes en el interior de la provincia de Pontevedra.

Tal y como recoge el Gobierno gallego en un comunicado, según las predicciones remitidas por MeteoSalud, y en el ámbito del "Plan de Actuacións da Xunta de Galicia fronte aos posibles efectos das altas temperaturas", para mañana permanecerán activas alertas por episodio de calor en las siguientes zonas isoclimáticas: En el interior de Pontevedra se decreta el nivel 3, es decir, alerta roja. En el nivel 1, alerta amarilla, se quedan el noroeste, interior y suroeste de A Coruña; montaña de Ourense y las Rías Baixas.

Las previsiones de MeteoGalicia indican que las altas presiones están localizadas al norte de la península ibérica. Esto será así, al menos, hasta el miércoles. Desde esa posición, impedirán que lleguen influencias atlánticas y atraerán aire cálido desde el sur. Esto dejará cielos despejados, viento en calma y temperaturas elevadas en los próximos días.

Suspendida la práctica deportiva

En lo que respecta a la práctica deportiva, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, suspende este martes la actividad del programa "Xogade" en el exterior entre las 12:00 y las 20:00 horas en el interior de la provincia de Pontevedra.

La actividad federada autonómica no se suspende, pero se recomienda no realizarla entre las 13:00 y las 17:00 horas, coincidiendo con las horas de mayor calor, salvo en los deportes náuticos y acuáticos, donde no existe esa recomendación.

Asimismo, recomiendan a la organización que adapte los horarios de práctica deportiva a las condiciones específicas de cada zona, evitando, si es posible, las horas de mayor calor y adoptando las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas en la salud.