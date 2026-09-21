Adif invierte 3,4 millones en completar la electrificación del trazado ferroviario entre Redondela y Pontevedra.

Adif completará la electrificación de todo el trazado ferroviario convencional entre Redondela y Pontevedra, tras contratar, por medio de una inversión de 3,4 millones de euros, el tramo entre Redondela y Arcade. Una actuación que viene a reforzar la renovación de la línea ferroviaria convencional Ourense-Vigo, la Línea del Miño, y sus conexiones.

Concretamente, los trabajos comprenden el despliegue de los postes y el tendido de la línea aérea de contacto (LAC) o catenaria, el cable de alta tensión suspendido longitudinalmente sobre las vías, del que los trenes toman energía para circular.

La actuación se suma a la reciente adjudicación de los trabajos de renovación de la línea entre estas dos localidades, Redondela y Arcade (7,8km), con el despliegue de material de vía nuevo y de mayores prestaciones (balasto, carril, traviesas y desvíos), la supresión de un paso a nivel, el refuerzo de puentes, aumento de gálibo de túneles y mejora del drenaje, entre otras actuaciones.

Gracias a una inversión de 256 millones de euros, Adif sigue modernizando la Línea del Miño, que se adecuará a los parámetros del Corredor Atlántico, reforzará la conexión con Portugal y aumentará la capacidad para tráficos de viajeros y mercancías.

Resto de la línea

En cuanto al resto de la línea, Adif ya ha completado la renovación de la plataforma y la electrificación del tramo Guillarei-Tui, recientemente contrató la redacción del proyecto -fase previa a la licitación de las obras- para también mejorar el trazado entre Ourense-Guillarei (96km) y, al tiempo, avanza en las actuaciones simultáneas actualmente en marcha para renovar el trazado de 36,5km Vigo Guixar-Redondela-Guillarei.

Entre estas actuaciones, en el tramo Vigo Guixar-Redondela figuran el despliegue de desvíos y enclavamientos nuevos y de mayores prestaciones, el refuerzo del túnel de La Guía, el nuevo apeadero de Chapela o el refuerzo de accesibilidad de la estación de Redondela.

En el tramo Redondela-Guillarei, se trabaja en ampliar el gálibo y desplegar nuevos sistemas de protección civil y seguridad en cuatro túneles, la construcción de un nuevo viaducto sobre la N-550 o la renovación de la estación de Louredo-Valos.

Estas actuaciones contribuyen a los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), el 7 (eficiencia energética) y el 11 (ciudades con acceso a modos de transporte sostenibles).