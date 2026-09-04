Alerta roja por calor este viernes en el interior de Pontevedra, con temperaturas de hasta 39 grados

La Xunta de Galicia ha activado este viernes la alerta roja, de nivel 3, en el interior de la provincia de Pontevedra ante el episodio de altas temperaturas que afecta a buena parte de la comunidad. Además, permanecerán en alerta naranja el noroeste de A Coruña y la montaña de Ourense, mientras que la montaña de Lugo y Valdeorras estarán en nivel amarillo.

Las previsiones apuntan a que las temperaturas máximas se situarán entre los 36 y los 39 grados en el interior de Galicia. Por el contrario, los termómetros experimentarán un descenso en la mitad norte de la comunidad. Los vientos soplarán, en general, flojos, aunque podrán registrarse intervalos moderados en el litoral norte.

Ante esta situación, la Secretaría Xeral para o Deporte ha suspendido la actividad deportiva al aire libre del programa Xogade entre las 12:00 y las 20:00 horas en las zonas afectadas por alertas roja y naranja. La actividad federada se mantiene, aunque la Xunta recomienda a los organizadores de competiciones y pruebas adaptar los horarios y evitar, siempre que sea posible, las horas centrales del día, cuando se esperan las temperaturas más elevadas.

La Administración autonómica recuerda también la importancia de mantener una hidratación adecuada, evitar las comidas copiosas, utilizar protección solar y vestir ropa ligera y cómoda.

Asimismo, pide prestar especial atención a los colectivos más vulnerables frente al calor, como personas mayores, niños, enfermos crónicos, personas que toman determinados medicamentos, mayores que viven solos y trabajadores expuestos a altas temperaturas.