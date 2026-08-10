Intensifican la vigilancia sobre la venta de gafas para el eclipse en la provincia de Pontevedra

La Guardia Civil de Pontevedra intensifica la vigilancia sobre la venta de gafas para observar el eclipse solar de este miércoles. Todos los dispositivos inspeccionados hasta ahora han resultado correctos.

La Guardia Civil ha recordado en un comunicado remitido a Europa Press la importancia de extremar las precauciones para disfrutar de este fenómeno astronómico de forma segura y evitar posibles lesiones oculares.

Agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Comandancia de Pontevedra han llevado a cabo distintas inspecciones en establecimientos de la provincia en los que se comercializan gafas y otros productos destinados a la observación del eclipse.

Las actuaciones se han desarrollado en establecimientos como bazares, estancos y parafarmacias de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de comprobar, entre otros aspectos, el etiquetado, la documentación y las condiciones de comercialización de estos productos, resultando en todos ellos correctos.

La Guardia Civil recuerda que nunca debe observarse directamente el sol sin una protección adecuada, ni siquiera durante un eclipse. La observación directa sin protección puede provocar lesiones graves e incluso permanentes en la retina.