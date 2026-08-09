Alerta amarilla por altas temperaturas en el interior de Pontevedra para este lunes

El calor, protagonista de la jornada en Vigo, a 12 de junio de 2026 Treintayseis

El calor vuelve con fuerza esta próxima semana en Galicia. La Xunta ha activado para este lunes, 10 de agosto, la alerta amarilla por altas temperaturas en el interior de Pontevedra y en la montaña de Ourense.

El gobierno gallego ha tomado esta decisión tras analizar los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia. Y es que a partir de este lunes una masa de aire cálido procedente del sur de la península ibérica comenzará a entrar por Galicia.

Al combinarse con las altas presiones que dejarán cielos despejados, sucederá un incremento de las temperaturas entre el lunes y el martes. Una situación de calor que continuará previsiblemente hasta el viernes y que afectará especialmente al interior de la comunidad.

En este contexto, como informe Europa Press, la Xunta ha activado el nivel amarillo de alerta por altas temperaturas en los municipios del interior de Pontevedra y la montaña de Ourense.

Concretamente, las localidades afectadas en el interior de Pontevedra serán: Agolada, O Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Por su parte, en la montaña de Ourense serán: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.