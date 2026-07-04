Constatan el buen estado del viñedo en Pontevedra pese a los primeros síntomas de mildiu larvado

La Estación Fitopatológica do Areeiro, dependiente de la Deputación de Pontevedra, constata una situación favorable en las viñas de la provincia en relación con el mildiu, favorecida por los vientos secos del norte y del nordeste registrados en los últimos días.

Aunque la semana pasada se detectaron los primeros síntomas de mildiu larvado en racimos de algunas parcelas, el personal técnico comprobó que los focos no avanzaron, incluso tras jornadas con condiciones favorables para este patógeno. Sí se observaron síntomas en plantas testigo y en otras sin tratar, pero en las viñas tratadas apenas aparecieron daños, salvo en zonas de difícil acceso para las aplicaciones debido a la elevada frondosidad.

Las previsiones apuntan ahora a un escenario anticiclónico, con tiempo seco, temperaturas muy altas y vientos de dirección variable. Estas condiciones sitúan el riesgo de mildiu entre medio y bajo, a lo que se suma que, con el avance de la fenología de la uva, los racimos son cada vez menos sensibles a esta enfermedad.

Con todo, insisten en la necesidad de mantener la vigilancia tanto de las viñas como de la meteorología, ya que el calor puede favorecer la aparición de tormentas. También recuerda que los tratamientos no deben aplicarse con viento incompatible con las buenas prácticas agrícolas, especialmente si supera los 11 kilómetros por hora o provoca movimiento constante de hojas y ramas, y recomienda continuar con las labores agronómicas que mejoren la aireación de los racimos.

Oídio

En cuanto al oídio, la situación es similar a la del mildiu: se han detectado nuevos síntomas en hojas y racimos de plantas sin tratamiento, mientras que en las viñas tratadas solo aparecieron señales muy leves en dos parcelas, lo que indica que las intervenciones están funcionando.

La posible presencia de nieblas en los próximos días obliga, no obstante, a extremar el control en las variedades más sensibles y en aquellas zonas donde esté a punto de finalizar el periodo de protección. Por ahora no se han observado síntomas de black rot y, con la proximidad del envero, el riesgo se mantiene entre bajo y medio bajo.

Este viernes se abre el plazo para el segundo tratamiento contra el vector de la flavescencia dorada, mientras aumentan los síntomas de acariosis, erinosis, seca en plantas debilitadas y patologías de madera. El aviso incluye asimismo recomendaciones para vigilar la polilla del boj, aunque por ahora no se han detectado ataques fuertes ni una distribución amplia de sus orugas.