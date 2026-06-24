El BNG consigue el respaldo del Senado para destinar terreno y propiedad estatal a vivienda en Pontevedra

El Senado ha dado luz verde en Madrid a la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego de destinar a la construcción de vivienda pública de alquiler social la edificabilidad de titularidad estatal en la provincia de Pontevedra. Así lo ha ratificado la Comisión de Vivienda.

La moción -iniciativa no legislativa- del BNG ha contado con el apoyo del PNV, mientras que la abstención del PP y PSOE ha servido para sacarla adelante.

En concreto, el BNG busca forzar al Gobierno a formalizar un convenio con la Xunta de Galicia para la promoción pública de estas viviendas procedentes de la Sareb y los Ministerios de Hacienda y Defensa, tal y como ha recogido Europa Press.

Más concretamente, el BNG propone construir vivienda pública de alquiler social en la edificabilidad residencial propiedad del Estado en la Finca do Teucro, así como en la parcela de más de 1.200 metros cuadrados situada en la Avenida de Uruguay y en los terrenos de Campolongo y Mollavao, procedentes del Ministerio de Defensa.

Por último, el texto, que finalmente ha sido aprobado, pide al Gobierno la realización de un estudio detallado para catalogar las viviendas vacías y en desuso pertenecientes al Ministerio de Defensa en Pontevedra para destinarlas a alquiler social.