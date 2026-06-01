Herido un operario tras caer por el hueco del ascensor de un edificio en construcción, en Pontevedra

Dos nuevos accidentes laborales, en este caso, de extrema gravedad, se han sucedido este lunes en la provincia de Pontevedra.

En la capital provincial, un operario resultó herido tras caer por el hueco de un ascensor en un edificio en construcción ubicado en la calle Eduardo Pondal.

Según informó el 112 Galicia y recogió Europa Press, el trabajador herido presentaba un traumatismo craneoencefálico. Además, sufrió una fractura abierta de tobillo tras caer desde una altura de entre 15 y 20 metros. Por lo anterior, tuvo que ser trasladado al Hospital de Montecelo en ambulancia.

Con todo, hasta el lugar se desplazó el Servizo de Urxencias Sanitarias y agentes de la Policía Local, Nacional y de la Guardia Civil.

Caída desde un tejado

También en la provincia de Pontevedra, en Vila de Cruces, un trabajador resultó herido grave en la mañana de este lunes tras caer de un tejado. Ocurrió en la parroquia de Gres.

Según informó el 112 Galicia, el operario cayó pasadas las 10:00 horas y tuvo que ser evacuado en helicóptero al hospital con un traumatismo craneoencefálico.

Hasta allí se desplazó el Urxencias Sanitarias, agentes de la Policía Local, de la Nacional y de la Guardia Civil.