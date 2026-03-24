Dos heridos en sendos accidentes de moto ocurridos en la provincia de Pontevedra a la misma hora

Susto en las carreteras pontevedresas esta mañana tras registrarse dos accidentes de moto en un intervalo de tiempo de apenas 15 minutos. Uno de ellos ocurrió pasados tres minutos de las ocho de la mañana en Salvaterra de Miño.

En esta localidad, según fuentes del 112, un motorista se veía implicado en una colisión contra un turismo. El conductor del ciclomotor resultaba herido, aunque no de gravedad -las mismas fuentes indicaban que se habría lastimado en un brazo-. Él mismo era quien llamaba a los servicios de emergencias y, poco después, era atendido en el lugar por los sanitarios desplazados.

Otro motorista también resultó herido en las carreteras pontevedresas esta mañana. Pasadas las 08:15 horas de hoy, el 112 tenía constancia de un accidente en la calle Manuel Lemos, en Nigrán. Un motorista se caía de su propia moto y resultaba herido, aunque no han precisado el grado de gravedad.