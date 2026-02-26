La cultura, herramienta para la reinserción en la cárcel de A Lama (Pontevedra)

La Diputación de Pontevedra y la Xunta impulsan una iniciativa cultural en el centro penitenciario de A Lama. Diputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra, de la mano del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, quieren promover la cultura como herramienta para la reinserción en el centro penitenciario de A Lama por medio del programa "A cultura abre camiños á liberdade".

Para esta finalidad, el diputado de Cultura, Jorge Cubela, y el gerente del departamento gallego, Perfecto Rodríguez Muíños, visitaron el módulo Nelson Mandela, donde está previsto que se desarrolle el plan cultural, dirigido a los internos y que consistirá en un refuerzo de la programación cultural.

La iniciativa consistirá en una representación teatral de la compañia "Malasombra" y en la proyección de la cinta "+Cuñados", de Luis Avilés y guión de Araceli Gonda. "A cultura elimina barreiras e xenera igualdade, mesmo en contextos de privación de liberdade", manifestó Cubela. "Apostar pola cultura neste espazo é apostar por oportunidades reais de reinserción", anotó.

Esta iniciativa nació en 2008 en el centro penitenciario de Teixeiro y se convirtió, según fuentes de la Diputación, "en referente en España y Europa". Tras analizar los resultados, la propuesta se amplió al Nelson Mandela, un módulo orientado íntegramente a la preparación para la vida en libertad.