La cultura, herramienta para la reinserción en la cárcel de A Lama (Pontevedra)
La propuesta cultural, que incluirá teatro y cine, se desarrollará en el módulo Nelson Mandela, orientado íntegramente a la preparación para la vida en libertad
También te podría interesar: Más de 60 voluntarios retiran cerca de 280 kilos de basura marina en Area de Bon, en Bueu (Pontevedra)
La Diputación de Pontevedra, de la mano del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, quieren promover la cultura como herramienta para la reinserción en el centro penitenciario de A Lama por medio del programa "A cultura abre camiños á liberdade".
Para esta finalidad, el diputado de Cultura, Jorge Cubela, y el gerente del departamento gallego, Perfecto Rodríguez Muíños, visitaron el módulo Nelson Mandela, donde está previsto que se desarrolle el plan cultural, dirigido a los internos y que consistirá en un refuerzo de la programación cultural.
La iniciativa consistirá en una representación teatral de la compañia "Malasombra" y en la proyección de la cinta "+Cuñados", de Luis Avilés y guión de Araceli Gonda. "A cultura elimina barreiras e xenera igualdade, mesmo en contextos de privación de liberdade", manifestó Cubela. "Apostar pola cultura neste espazo é apostar por oportunidades reais de reinserción", anotó.
Esta iniciativa nació en 2008 en el centro penitenciario de Teixeiro y se convirtió, según fuentes de la Diputación, "en referente en España y Europa". Tras analizar los resultados, la propuesta se amplió al Nelson Mandela, un módulo orientado íntegramente a la preparación para la vida en libertad.