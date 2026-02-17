Baiona y Poio (Pontevedra) sellan su hermandad para impulsar la Arribada y el Día de Colón

Los municipios pontevedreses de Baiona y Poio han sellado su hermandad este martes para impulsar la protección y divulgación de la Festa da Arribada y del Día de Colón. El acuerdo supondrá un nuevo apoyo para el turismo y la cultura de las Rías Baixas, han defendido desde la Deputación de Pontevedra y ambos concellos.

"En este acto sale muy reforzada la provincia de Pontevedra, porque sirve para poner en valor estas dos fiestas, pero también la tradición marinera, la gastronomía y la belleza de estas dos villas", ha declarado el presidente provincial, Luis López, quien ha destacado que el acuerdo refuerza su apuesta por la desestacionalización y la descentralización.

Los alcaldes Jesús Vázquez Almuíña (Baiona) y Ángel Moldes (Poio) se reunieron en el salón de plenos del Pazo provincial, acompañados de López e integrantes de las corporaciones municipales y responsables de los colectivos organizadores de ambas fiestas, para firmar un acuerdo que tendrá una vigencia de cuatro años.

El objetivo es realizar un intercambio cultural con presencia de los dos concellos en cada uno de los festejos, así como acciones divulgativas en centros educativos. "Es la forma de potenciar Baiona y Poio, dos concellos que tienen características especiales como su historia y su cultura, con un puerto deportivo o museos relacionados con la navegación", ha señalado Vázquez Almuíña.

"Ponemos en valor dos fiestas con mucho arraigo, pero también trasladamos la marca de la provincia y de turismo Rías Baixas, que son productos singulares y particulares, (...) de los que no muchos territorios pueden presumir", ha añadido el alcalde de Poio. El presidente provincial ha elogiado la voluntad de colaboración de ambos regidores.

"Lanzamos un mensaje a todo el mundo de que uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad tuvo su epicentro en la provincia de Pontevedra"; ha afirmado Luis López, quien ha asegurado que Baiona y Poio están "muy próximos" desde el punto de vista cultural.