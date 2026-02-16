La Diputación de Pontevedra presenta en Mos las ayudas provinciales de Acción Comunitaria para 2026 Diputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra ha dado a conocer en Mos las líneas de ayudas provinciales de Acción Comunitaria para 2026, dirigidas a comunidades de aguas y al tejido asociativo.

El diputado del área, Javier Tourís, ha presentado los recursos y novedades de +Aqua, +Novaqua y Provincia Comunitaria, unas subvenciones que se pueden solicitar hasta el 1 de abril y que cuentan con una inversión inicial de 3,2 millones de euros, lo que supone un 20% más que en 2025.

En años anteriores, una treintena de entidades del municipio se beneficiaron de más de 340.000 euros, mientras que en el conjunto de la provincia cerca de mil colectivos recibieron 11,5 millones de euros.

Las dos líneas destinadas a comunidades de aguas, +Aqua y +Novaqua, están dotadas este año con más de 1,8 millones de euros para mejorar la calidad del agua, las instalaciones y avanzar en la regularización de traídas. +Novaqua destinará 360.000 euros a regularizar traídas vecinales, con ayudas de hasta 6.000 euros para cubrir costes como proyectos de legalización y renovación, analíticas, topografía o trámites de gestión.

Por su parte, +Aqua contará con cerca de 1,5 millones y aportará hasta 10.000 euros por entidad para instalar o mejorar infraestructuras (contadores, canalizaciones, redes de distribución o tomas), además de impulsar iniciativas de digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética, así como sistemas de tratamiento y control de calidad.

En cuanto a Provincia Comunitaria, dirigida a asociaciones vecinales y de mujeres rurales, el presupuesto asciende también a cerca de 1,5 millones, con un máximo de 10.000 euros por beneficiaria, para financiar obras, equipamientos y gastos de gestión, tasas y trabajos de desbroce y limpieza.

Hasta ahora, 28 entidades de Mos han recibido cerca de 342.000 euros: 17 comunidades de aguas más de 229.000 euros, una comunidad más de 3.000 euros para regularizar un nuevo pozo, y 10 asociaciones más de 109.000 euros para equipamiento y mejoras en locales sociales.