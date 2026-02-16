La Deputación de Pontevedra entrega los primeros premios +Aqua: "Hay que premiar el trabajo bien hecho"

Reconocer el esfuerzo de las comunidades de agua por su esfuerzo por un acceso universal y sustentable. Esto es lo que ha hecho este lunes la Deputación de Pontevedra durante la entrega de los primeros premios +Aqua que promueve el ente provincial.

Los galardones distinguen los doce mejores proyectos de estas comunidades, que tratan de promover un consumo responsable de agua, mejorar la calidad de vida de sus vecinos y afrontar el reto demográfico La Deputación ha subrayado su apoyo y compromiso con estas iniciativas.

"Desde la Deputación estamos destinando más recursos que nunca, para impulsar más proyectos que nunca y para facilitar como nunca hizo esta Administración vuestro valor", ha afirmado el presidente provincial, Luis López, quien ha definido estos premios como un "ejercicio de responsabilidad institucional".

La entrega de premios ha tenido lugar en el salón de plenos del Pazo provincial, donde el deputado popular Javier Tourís dio la bienvenida a todos los invitados. "Él es el artífice de todos estos planes, desde +Aqua hasta +Novaqua. No hay semana que no hable de algún proyecto", ha valorado López.

Los premios +Aqua han distinguido doce proyectos pertenecientes a nueve entidades de distintas comarcas de la provincia, entre las que destaca la Comunidad de Usuarios de Estás, en Tomiño. "Los 12.000 euros repartidos con estos galardones no son más que una manera de expresar nuestro reconocimiento y apoyar vuestra labor", ha añadido Luis López.