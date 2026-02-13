La Diputación de Pontevedra moviliza 1,9 millones de euros para cultura, infraestructuras y empleo

La Xunta de Goberno Provincial de Pontevedra ha movilizado 1,9 millones de euros "para seguir apostando por la cultura, por el apoyo a los ayuntamientos y también la modernización de la red viaria". Así lo ha anunciado este viernes en un comunicado remitido a Europa Press el presidente provincial, Luis López.

Entre otros asuntos, la Deputación ha aprobado las bases de la tercera edición del circuito +Escénicas, destinado a promover las artes escénicas en gallego en municipios de menos de 20.000 habitantes. El programa eleva su presupuesto hasta los 204.000 euros, un 36% más que en su primera convocatoria.

Luis López ha destacado también el aumento de las ayudas a los ayuntamientos, que podrán recibir hasta un máximo de 4.000 euros en cofinanciación y seleccionar un máximo de cinco espectáculos, con presencia obligatoria de danza si solicitan cuatro o más. Las compañías pueden inscribirse hasta el 28 de febrero; los municipios deberán presentar sus solicitudes entre el 16 y el 31 de marzo. Las actuaciones se celebrarán entre abril de 2026 y marzo de 2027.

Además, se ha aprobado la concesión de ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la recuperación y puesta en valor del patrimonio marítimo-fluvial de la provincia. La línea de subvenciones repartirá cerca de 90.000 euros entre 12 colectivos. Las ayudas permitirán financiar trabajos de restauración, rehabilitación y mantenimiento de embarcaciones tradicionales, así como la adquisición de equipamiento, con el objetivo de preservar este patrimonio y fomentar su uso en actividades socioculturales y divulgativas.

El gobierno provincial también ha dado luz verde a dos ayudas por un total de 230.000 euros para Moraña y Silleda, con cargo al tercer Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (PEID). Así, Moraña recibirá 101.000 euros para culminar la tercera fase de mejora del campo de fútbol de Mirallos, con actuaciones en pavimentos, gradas, cerramientos y la creación de un nuevo vestuario. Por su parte, Silleda contará con 131.000 euros para renovar integralmente los vestuarios de la piscina municipal de A Bandeira, mejorando envolvente, instalaciones y equipamientos.

El presidente provincial, Luis López, ha recordado que el PEID está dotado con 8 millones de euros para reforzar las infraestructuras deportivas en municipios de menos de 50.000 habitantes y avanzar en el objetivo de convertir la provincia en "una provincia del deporte".

La Diputación ha aprobado, por otra parte, una inversión de cerca de 900.000 euros en la mejora de la movilidad peatonal en la EP-2203, entre Baredo y Baiona, gracias a un nuevo convenio con este Concello. La actuación, que responde a una demanda vecinal, incluirá una senda peatonal de casi un kilómetro, renovación de pavimento y pluviales, nuevo alumbrado y pasos de cebra sobreelevados reforzando la seguridad vial, especialmente para el autobús escolar del CEIP Fontes-Baíña.

Por último, en el ámbito de las inversiones municipales del Plan +Provincia, la Diputación ha decidido destinar un total de 350.000 euros a la creación de empleo en tres ayuntamientos: Moraña recibirá 109.000 euros para contratar a 8 personas desempleadas, Vilaboa contará con 115.000 euros para 6 nuevas incorporaciones y Rodeiro dispondrá de 126.000 euros para 12 contrataciones.