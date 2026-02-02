El mar inunda la PO-11, que une Marín con Pontevedra, obligando a cerrar la autovía

El temporal que azota Galicia ha provocado que el mar vuelva a inundar uno de los carriles de la autovía PO-11, que une Marín con Pontevedra, que ha tenido que volver a ser cerrada en la tarde de este lunes.

Tras ser cortada al tráfico a primera hora de esta mañana y posteriormente reabierta antes de las 11:00 horas, la Guardia Civil ha vuelto a tener que prohibir el paso a los vehículos por dicha vía desde las 14:50 horas, coincidiendo con la subida de la marea, que alcanzará pleamar sobre las 16:40 horas.

Además, el temporal ha obligado a cancelar también el transporte de ría entre Moaña y Vigo a primera hora de esta mañana. Así, la naviera Pirata de Nabia informó de que los viajes que partían de la localidad de O Morrazo a las 06:30, 07:30 y 08:30 horas fueron suspendidos, así como los de las 07:00, 08:00 y 09:00 que salían de Vigo.

Asimismo, Mar de Ons avisó de que el servicio regular entre Cangas y Vigo se prestaría este lunes cada media hora y no con las frecuencias habituales para adecuar la velocidad de los buques a las inclemencias meteorológicas entre las 07:00 y las 10:00 horas.