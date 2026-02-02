Confirman 9 meses y medio de prisión por agredir a su pareja en Marín (Pontevedra)

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia que condenó a un hombre a 9 meses y medio de prisión por un delito de violencia sobre la mujer, al desestimar el recurso de apelación de la defensa.

El alto tribunal gallego ratifica así la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra, que consideró probado que este hombre, que tiene antecedentes por delitos de lesiones y maltrato familiar en el ámbito de la violencia de género, agredió a su pareja en el domicilio de Marín en el que convivían. En concreto, el acusado mordió en una mano a la mujer y le propinó varios puñetazos en el cuerpo.

Según recoge Europa Press, la defensa recurrió la sentencia del tribunal provincial, argumentando que se había hecho una errónea valoración de la prueba, en base al testimonio de la víctima, única prueba de cargo. Pero el TSXG ha señalado que hubo otras pruebas inculpatorias, como los informes médicos y el propio reconocimiento del acusado (si bien reconoció ser autor de las lesiones, las situó en un contexto de legítima defensa).

El alto tribunal gallego ha determinado que existió "prueba de cargo válida y una racional interpretación de la misma", y que se respetó el derecho del acusado en todo momento. Igualmente, ha rechazado la apelación a una posible atenuante por dilaciones indebidas.