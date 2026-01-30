O Rosal (Pontevedra) se manifiesta por la Sanidad Pública: "No podemos permitir que se siga debilitando"

"Cuando la salud deja de ser un derecho garantizado y comienza a depender del nivel de renta, las instituciones tienen la obligación de posicionarse", así lo recoge la moción aprobada en el último pleno municipal de O Porriño. Con ella, el organismo municipal quiere mostrar su respaldo a la movilización convocada por SOS Sanidade Pública de Galicia el próximo 1 de febrero en Santiago de Compostela.

La propuesta, que contaba con el apoyo de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de O Rosal, salió adelante con los votos favorables de los grupos del Gobierno municipal BNG y PSOE y la abstención del Partido Popular.

Según el gobierno municipal, la iniciativa nace de la creciente preocupación por la situación del sistema sanitario público gallego, "que en los últimos años viene sufriendo un proceso continuado de deterioro, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria".

En el caso concreto de O Rosal, esta realidad se traduce en una falta recurrente de personal médico en el centro de salud, llegando a darse situaciones en las que la atención queda reducida a un único facultativo o incluso sin ningún profesional médico disponible.

La alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández Callís, subrayó que "defender la sanidad pública es defender la igualdad y la dignidad de las personas. No podemos permitir que se siga debilitando un servicio esencial que debe garantizar una atención sanitaria de calidad a toda la población, viva donde viva y tenga los recursos que tenga". La regidora añadió que "desde el Concello tenemos la responsabilidad de escuchar a la vecindad y trasladar a la Xunta de Galicia el malestar existente ante una política sanitaria que está alejando la sanidad pública de la ciudadanía".