La provincia de Pontevedra, en alerta por olas de hasta 9 metros

Oleaje durante el paso de la borrasca ‘Ciarán’, a 2 de noviembre de 2023, en Corme-Aldea. gustavo de la paz-ep

La provincia de Pontevedra se encuentra en alerta por oleaje, viento, lluvia y tormenta en una jornada con probables precipitaciones persistentes y localmente fuertes en Galicia. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en el litoral de la provincia se esperan fuertes vientos y olas de hasta 9 metros de altura, por lo que se ha decretado una situación de peligro extraordinario en la costa.

Asimismo, en el interior de la provincia se ha activado una alerta amarilla por lluvias, con acumulaciones de hasta 15 mm en una hora y 40 mm en 12 horas. Durante la jornada de este viernes, la provincia de Pontevedra también estará en alerta amarilla por viento, con rachas de componente oeste que se espera que alcancen los 70 km/h.

Una situación similar se vivirá en el resto de España, con 34 provincias en aviso por condiciones meteorológicas adversas.