Ratifican 8 años y medio de cárcel para un septuagenario que violó a una mujer en Barro (Pontevedra)

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la pena de ocho años y medio de prisión al septuagenario condenado por violar a una mujer en las inmediaciones de un bar en Barro. El alto tribunal ha desestimado así el recurso de apelación presentado por la representación del hombre.

La Audiencia Provincial de Pontevedra le impuso la pena de 8 años y medio de cárcel como autor de un delito de agresión sexual agravada (porque hubo penetración vaginal y la víctima estaba bajo la influencia del alcohol). También lo condenó a la medida de alejamiento durante 18 años y medio, y a indemnizar a la mujer en 20.230 euros.

Según recoge Europa Press, los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de julio de 2022, cuando la chica salió de un establecimiento hostelero en Barro, afectada por el consumo de bebidas alcohólicas. El acusado se encontraba en el interior de su coche, aparcado en las inmediaciones, y se ofreció a llevar a la mujer a una parada de autobús o taxi.

Una vez dentro del vehículo, empezó a realizarle tocamientos y le sacó la ropa, excepto la parte de arriba. Tras introducirle los dedos en su vagina, la penetró, mientras ella trataba de de forcejear. Finalmente, logró zafarse y salir del coche.

Dos testigos la vieron llorando, desnuda de cintura para abajo, al lado del coche y del varón, y recuperar su ropa del interior del coche del acusado.

En su recurso de apelación, la defensa alegó, entre otras cuestiones, que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, y que no se podían dar por acreditados los hechos por los que fue condenado.

Sin embargo, el TSXG señalado que no se puede hacer una nueva valoración de la prueba, que el ADN del acusado apareció en la zona íntima de la víctima, y hay testigos que la vieron llorando, desnuda de cintura para abajo y que recuperaron su ropa de la bandeja trasera del coche del procesado. Igualmente, señalan que la mujer mantuvo su relato de los hechos y que el hecho de que estuviera bebida no los hace menos creíbles, por lo que ha desestimado el recurso y ha confirmado la condena.