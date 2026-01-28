La Diputación de Pontevedra reedita su plan de ayudas para eventos deportivos

La Diputación de Pontevedra abrirá este jueves, día 29 de enero, el plazo de solicitud de ayudas para la financiación de bienes y servicios en eventos deportivos que se celebren en 2026. La bolsa está dotada con 220.000 euros ampliables a los 440.000 euros.

Desde el ente local recuerdan que, en 2025, un total de 266 entidades deportivas se vieron beneficiadas. En este sentido, accedieron a un máximo de 1.000 euros por evento deportivo celebrado.

Por un lado, la línea destinada a la adquisición de bienes contempla la financiación de medallas, trofeos, equipaciones deportivas, o materiales relacionados con el propio evento o promocionales.

En lo tocante a la destinada a la contratación de servicios necesarios para organizar o desarrollar eventos o pruebas deportivas, se contemplan desde la asistencia sanitaria, pasando por servicios médicos, ambulancias, vigilancia, control de accesos, montaje o servicios de comunicación, entre otros.