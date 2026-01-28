La Diputación de Pontevedra reedita su plan de ayudas para eventos deportivos
La bolsa, que podrá empezar a solicitarse desde mañana, asciende a los 220.000 euros ampliables hasta los 440.000 euros
La Diputación de Pontevedra abrirá este jueves, día 29 de enero, el plazo de solicitud de ayudas para la financiación de bienes y servicios en eventos deportivos que se celebren en 2026. La bolsa está dotada con 220.000 euros ampliables a los 440.000 euros.
Desde el ente local recuerdan que, en 2025, un total de 266 entidades deportivas se vieron beneficiadas. En este sentido, accedieron a un máximo de 1.000 euros por evento deportivo celebrado.
Por un lado, la línea destinada a la adquisición de bienes contempla la financiación de medallas, trofeos, equipaciones deportivas, o materiales relacionados con el propio evento o promocionales.
En lo tocante a la destinada a la contratación de servicios necesarios para organizar o desarrollar eventos o pruebas deportivas, se contemplan desde la asistencia sanitaria, pasando por servicios médicos, ambulancias, vigilancia, control de accesos, montaje o servicios de comunicación, entre otros.