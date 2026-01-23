Pontevedra, la provincia de Galicia con más emergencias registradas por la borrasca Ingrid

La borrasca 'Ingrid' continúa dejando su huella en Pontevedra este viernes. El 112 Galicia ha gestionado 116 emergencias hasta este mediodía en la provincia, una cifra mayor a las registradas en A Coruña (101), Ourense (26) y Lugo (19).

Por el momento, Pontevedra se está llevando la peor parte del temporal. Vigo ha acumulado 19 casos y la Boa Vila, 16. Bueu, Redondela o Silleda han sumado cada uno cinco emergencias por causa de 'Ingrid'.

En Vigo, el mal tiempo ha obligado a posponer las obras en los túneles de Candeán y, a primera hora, el temporal se llevó por delante varios paneles en los astilleros de Beiramar. También se ha visto afectado el alcalde Abel Caballero, cuyo vuelo tuvo que volver a Madrid.

Según informa Europa Press, los Bomberos de Vigo han tenido numerosas salidas a lo largo de la noche y a primera hora de la mañana, aunque han asegurado que ninguna incidencia ha sido grave.

Han tenido que actuar en diversas caídas de árboles y ramas, desprendimiento de carteles y paneles, o de elementos de tejados, sin que se hubieran registrado heridos. El viento ha sido el causante de la mayoría de percances.

En el Puerto de Vigo, cuya estación meteorológica ha registrado rachas de viento de hasta 117 km/h, hay 9 barcos que han atracado en los muelles para refugiarse de la borrasca y hay otros 4 buques fondeados en la ría, al abrigo de las islas Cíes. La autoridad portuaria mantiene cerrado el paseo de Bouzas por seguridad.

Incidencias en Pontevedra

En la ciudad de Pontevedra, una de las incidencias más destacadas se produjo en el entorno del Hospital Montecelo, donde la caída de chapas metálicas desprendidas de la cubierta obligó a Bomberos y Policía Local a cortar de forma temporal el tráfico.

Los daños han forzado, además, al cierre de una calle interior del complejo hospitalario. Desde el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se ha aclarado que el incidente no afecta a la atención de los pacientes, aunque sí fue necesario reorganizar los accesos.

En la calle Gutiérrez Mellado varias farolas resultaron dañadas, con algunas de ellas caídas sobre la calzada, y el Ayuntamiento ha informado de postes derribados en el cementerio de Lourizán y en Carramal, en Salcedo.

Contenedores desplazados, árboles caídos y chapas arrancadas de la cubierta del edificio de la Xunta en Campolongo se suman a las incidencias en la Boa Vila. Por último, se está realizando un seguimiento por las posibles subidas de caudal del río Lérez.

Otras incidencias en Poio y Sanxenxo

En el municipio de Poio, Protección Civil ha informado de la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre un coche estacionado en Raxó, un suceso que, según precisaron, no ha causado daños personales.

Sanxenxo ha sido otro de los concellos especialmente castigados por el temporal durante la madrugada, con mayor intensidad en las parroquias de Noalla y Vilalonga. Las rachas de viento han ocasionado daños en varias instalaciones deportivas.

El temporal ha afectado a los campos de fútbol de Noalla y de O Revel, así como al pabellón de Vilalonga. Además, en Sanxenxo se han producido averías en el alumbrado público en diversas calles, así como el desplazamiento de contenedores.

Un centenar de accidentes en las carreteras

La Guardia Civil de Tráfico ha reportado un centenar de incidentes en carreteras de la provincia de Pontevedra, según ha avanzado el subdelegado del Gobierno, Abel Losada. El representante estatal ha afirmado que se puede hacer un "balance razonablemente positivo" del impacto de la borrasca Ingrid y ha pedido "prudencia".

Caídas de árboles, postes y otros elementos han provocado una veintena de accidentes, pero sin constancia de heridos de consideración. El percance más importante se ha producido a las 6:30 horas de la mañana, en el punto kilométrico 13 de la A-55: la caída de un árbol obligó a cortar la autovía un cuarto de hora en ambos sentidos.

Losada ha recordado que hay aviso amarillo por posibilidad de nevadas a partir de la próxima madrugada. Por ello, desde la pasada noche, se ha prohibido la circulación de camiones en siete tramos de carreteras de Pontevedra, en zonas del interior, como Dozón, Forcarei, Silleda o A Cañiza.

El 112 Galicia pide a los ciudadanos extremar las precauciones a lo largo del día: continúan activas las alertas de nivel naranja y amarillo por nieve en diferentes puntos del territorio. Además, en el mar permanece vigente una alerta roja que afecta a todo el litoral de A Coruña y de Pontevedra.