La Deputación de Pontevedra reparte las primeras ayudas del Plan Máis Provincia 2026

La Diputación de Pontevedra ha dado este viernes un nuevo impulso a su acción de gobierno con la aprobación de cerca de 2,5 millones de euros destinados a convenios con los concellos, orientados al fomento del empleo, el deporte, el turismo y el bienestar social.

Así lo ha avanzado el presidente provincial, Luis López, tras la reunión de la Xunta de Goberno. Uno de los acuerdos más destacados ha sido la luz verde a los primeros recursos del Plan Máis Provincia 2026: destinarán sobre 135.000 euros al Concello de Forcarei para la contratación de seis personas desempleadas que realizarán tareas de conservación y mantenimiento.

López ha subrayado la rapidez en la puesta en marcha del plan "en menos de 20 días desde que pusimos a disposición de los concellos 85 millones de euros para los años 26 y 27, ya estamos distribuyendo estas primeras aportaciones".

La Xunta de Goberno también ha aprobado la convocatoria de ayudas para financiar bienes y servicios en eventos deportivos durante 2026, con una dotación de 220.000 euros. Esta línea da continuidad a la convocatoria de 2025, cuya segunda fase se activó la semana pasada y ha permitido repartir otros 220.000 euros entre 266 entidades.

En el ámbito turístico, se aprobaron las bases de las ayudas destinadas a financiar el coste salarial o los gastos de prestación del servicio de atención al público en las oficinas de turismo de la red Info Rías Baixas, con un presupuesto de 280.000 euros.

Programa +Convivencia

Otra de las iniciativas respaldadas han sido las bases del programa "+Convivencia" para 2026, que contará con 300.000 euros, 25.000 más que el año pasado. El objetivo de este programa es crear espacios de participación entre las entidades de la provincia para compartir experiencias y poner en valor el patrimonio natural, artístico, etnográfico y cultural de proximidad.

Además, la Diputación ha aprobado la contratación de las obras para reformar el sistema eléctrico del complejo Príncipe Felipe, con una inversión cercana al medio millón de euros. La actuación incluye la reforma y adecuación del centro de transformación, del cuadro de baja tensión y del grupo electrógeno.

La sesión se ha cerrado con la aprobación de varios convenios. Por un lado, un acuerdo con el Concello de Ponteareas, por más de 440.000 euros, para la recuperación de un inmueble en la Praza Vella y la puesta en valor de los elementos vinculados a la Fiesta del Corpus Christi.

Por otro, un convenio con el Concello de Pontevedra para actuaciones culturales y de promoción relacionadas con los Premios Feroz, con una aportación provincial de 300.000 euros y municipal de 268.000. "Este gobierno provincial demuestra su firme compromiso con la ciudad de Pontevedra", concluyó Luis López.