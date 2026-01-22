Balance de siniestralidad en Pontevedra: En 2025 se duplicó el número de heridos graves

El balance de siniestralidad en la provincia concluye que, en 2025, hubo menos fallecidos en las vías interurbanas, pero más heridos de carácter grave. Además, se detectaron "preocupantes imprudencias" al volante.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, acompañado de Antonio Pérez Piteira, capitán del subsector de Tráfico de Pontevedra, y de la jefa provincial de la Dirección General de Tráfico, Paula Yubero, presentó este resumen, calificándolo de "agridulce".

Del mismo modo, otro dato preocupante tuvo que ver con los indicios de un mayor consumo de alcohol y drogas al volante. También hubo más personas mayores que fallecieron en la carretera.

Un total de 20 personas perdieron la vida en los viales de la provincia de Pontevedra -dos menos que en 2024-. Además, hubo 176 heridos de carácter grave -casi el doble que en 2024, cuando se registraron 81-. El número de heridos leves se redujo en 179 hasta los 1.291. El número de accidentes con daños personales fue de 964, 39 menos que en 2024.

En lo que tiene que ver con el perfil de las víctimas, el 50% de los fallecidos eran usuarios vulnerables -motoristas, peatones o ciclistas-. En este sentido, la totalidad de los motoristas fallecidos llevaba puesto el casco, mientras que, del total de fallecidos, hubo dos que no se habían abrochado el cinturón de seguridad.

Mayores de 65, las principales víctimas

El rango de edad mayoritario en las víctimas fue el de los mayores de 65 años. En este extremo, ocho de los 20 fallecidos estaban en este grupo -4 de ellos tenían más de 75 años-. Además, dos peatones atropellados mortalmente eran mayores de 65.

Alcohol y drogas

En 2025 se practicaron 163.143 controles de alcoholemia, de los que un 2,7% arrojaron un resultado positivo. Del mismo modo, se realizaron 4.564 test de drogas y un 51,97% fue positivo -cabe destacar, que los primeros se realizan en general y, los segundos, cuando hay indicios de estar bajo los efectos de las drogas-.

Multas y delitos

Ya por último, en lo que tiene que ver con las infracciones por velocidad excesiva, éstas pasaron de 32.000 en 2024 a 56.000. Las diligencias penales fueron 893: Acabaron delante del juez por no haber obtenido nunca el carné 94 conductores, 68 por ponerse a conducir con el carné retirado, otros 315 fueron interceptados conduciendo sin puntos y 14 con exceso de velocidad.

En lo tocante a los accidentes en los que se vieron involucrados animales, estos fueron 990: Jabalíes (619), corzos (116), perros (111), caballos (43) y zorros (24).