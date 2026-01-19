La provincia de Pontevedra se une al duelo por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Representantes institucionales y administraciones locales y provinciales de la provincia se han sumado a los minutos de silencio sucedidos en todo el país en señal de duelo y respeto por las víctimas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) que se ha cobrado la vida de decenas de personas -algunas, todavía sin identificar-. Hay otras tantas heridas.

A primera hora de esta mañana, grupos políticos y cargos electos modificaban sus agendas con motivo de esta tragedia. En Vigo, la corporación local -integrada por PP, PSOE y BNG- se reunía frente a la Casa Consistorial al filo de la media mañana para guardar un minuto de silencio por las víctimas y para desear una "pronta recuperación" a todos los que resultaron heridos en este fatal accidente.

El subdelegado del Gobierno de Pontevedra, Abel Losada, también participó en el minuto de silencio guardado en esta entidad en la mañana de este lunes. Además, las banderas en este edificio ondearán desde hoy a media asta.

Minuto silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Cedida

Sin salir de Pontevedra, el presidente de la Diputación provincial, Luis López, hizo lo propio acompañado de todo el gobierno provincial y de los trabajadores y trabajadoras del ente. El objetivo fue trasladar "a solidariedade" de esta administración pontevedresa a todas las víctimas y a sus familiares.

Minuto de silencio en la Diputación de Pontevedra. Cedida

También a las 12:00 horas del mediodía se guardó un minuto de silencio en la localidad de Mos. Al acto se sumaron efectivos de la Policía Local, de la Guardia Civil y del servicio de Emergencias, un gesto que también compartieron los vecinos de este municipio. "Desde o Concello de Mos trasládase así publicamente o pésame ás familias e persoas achegadas ás vítimas, así como unha mensaxe de apoio nun momento de profunda dor, reafirmando a solidariedade do municipio con todas as persoas afectadas por esta traxedia", dijeron desde el Consistorio.

Minuto de silencio en Mos. Cedida

En otras localidades, como A Guarda, habrá minutos de silencio mañana martes, día 20 de enero. En este caso, todo aquel que quiera sumarse podrá hacerlo en la Praza do Reló a las 11:00 horas.