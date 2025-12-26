Cámara de tráfico sobre el viaducto de la VG-20 en Vigo.

Provincia de Pontevedra

Transportes adjudica un contrato para conservar 169 kilometros de carreteras en Pontevedra

El ministerio dirigido por Óscar Puente ha adjudicado este contrato por 19,1 millones de euros y tendrá una duración de tres años, con posibilidad de prórroga

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) ha adjudicado, por 19.069.324 euros (IVA incluido), un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Pontevedra. La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Según ha informado Transportes en un comunicado recogido por Europa Press, el contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones. También recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

El contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 169,625 kilómetros de carreteras del sector número 03 en la provincia de Pontevedra, incluyendo 82,4 kilómetros de autovía.

Así las autovías que se incluyen en el documento son: la A-52, desde el límite provincial con Ourense (km 267) hasta O Porriño (km 306); la A-55, entre Vigo (km 0) y la frontera portuguesa, pasado Tui (km 32); y la VG-20, circunvalación sur de Vigo, desde el km 2 hasta la conexión con la AP-9 (km 13,400). Además, se incluyen dos enlaces el de la A-52 con la A-55 y el de la VG-20 con la AG-57.

En cuanto a las carreteras son: la N-120, desde el límite provincial con Ourense (km 610) hasta O Porriño (km 653); la N-550, desde Redondela (km 142) hasta O Porriño (km 156); la N-551, en varios km en el entorno de Tui. Carretera N-552, desde Redondela (km 0) hasta la entrada noreste de Vigo, (km 10); la N-555, desde Redondela (km 0) hasta el aeropuerto de Vigo (km 8); y la N-559, que conecta a lo largo de 5 km la A-52 y la N-120.