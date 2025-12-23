El PP de Pontevedra critica que Transportes rechace el rescate de la AP-9 ante la subida del peaje

El presidente del Partido Popular de la provincia de Pontevedra, Luis López, ha lamentado este martes que el Gobierno de España rechace el rescate de la autopista AP-9 ante una nueva subida del peaje en enero. Según estimaciones, los gallegos y las gallegas pagarán un 4,4% más, un incremento que se suma a los ya aplicados en años anteriores.

López, también presidente de la Deputación de Pontevedra, ha avanzado que el grupo provincial del PP presentará este viernes una moción en la Deputación para instar al Gobierno de España a paralizar la subida de los peajes. También exigirán la "inmediata liberación" de la AP-9.

"El Gobierno de España tiene que paralizar de inmediato esta subida y además exigimos que se avance en la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9. Pero lamentablemente este fin de semana tuvimos que seguir aturando los continuos desprecios del señor Puente", ha valorado el líder popular sobre las declaraciones del ministro de Transportes, que descartó "completamente el rescate de los peajes de la AP-9".

"Estamos ya muy hartos de que el Gobierno central continúe con este agravio a Galicia, mientras suprime tarifas en otras autopistas estatales. Unas regiones libres de peajes y otras con peajes desorbitados", ha lamentado el dirigente provincial, que ha incidido en que esta carretera es una infraestructura básica y vital de dinamización económica y social de la comunidad.

Inversiones en Deza, Tabeirós y Terra de Montes

Ya por la tarde y como presidente de la Deputación de Pontevedra en el auditorio de Vilatuxe, en Lalín, Luis López ha destacado los 7,55 millones de euros movilizados por el ente provincial con el Plan Extra en los ocho concellos de las comarcas de Deza, Tabeirós y Terra de Montes.

Delante de los alcaldes, concelleiros y representantes del tejido vecinal de estas comarcas del interior de la provincia, López ha puesto el foco en el carácter estratégico y transformador de los ocho proyectos que se están ejecutando con financiación provincial.

Entre ellos: la ampliación del auditorio de Vilatuxe y la urbanización de su entorno; la humanización de la Praza de Galicia de A Estrada; o la apertura de un centro de día y un punto de atención a la infancia en Rodeiro. "Lalín representa a la perfección la apuesta que desde el gobierno provincial estamos haciendo por impulsar proyectos estratégicos", ha remarcado.

"La celebración en este concello, en el rural, de la gala de entrega de los Premios Mestre Mateo es un buen ejemplo del compromiso de la Deputación para ofrecer a los vecinos de Lalín, de Deza y del rural los mejores servicios y demostrar que los grandes eventos pueden realizarse fuera de las grandes áreas urbanas", ha señalado.