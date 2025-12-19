En libertad cinco de los detenidos en un operativo contra el tráfico de drogas en Galicia

Imagen de uno de los inmuebles registrado este miércoles en Vilanova. Elena Fernández - Europa Press

La magistrada del Tribunal de Instancia de Cambados, plaza número 3, ha decretado la puesta en libertad de los cinco detenidos en un operativo realizado el miércoles contra el tráfico de drogas.

Según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el fiscal no solicitó el ingreso en prisión provisional de ninguno de ellos.

A dos de ellos se les impuso la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 y cada 30 días, respectivamente. Los cinco detenidos están investigados por un delito de tráfico de drogas y por pertenencia a organización criminal.

Al principal investigado, que fue arrestado en Francia y está a disposición de las autoridades francesas, le intervinieron 22 kilos de heroína.

En el operativo se llevaron a cabo unos 14 registros en municipios de los partidos judiciales de Vilagarcía, Cambados, Redondela, Pontevedra y Cangas.