Aparece en Lalín (Pontevedra), en una zona que ya había sido peinada, el cuerpo de una mujer

Un grupo de cazadores halló en la tarde de este pasado domingo en Lalín el cuerpo sin vida de una mujer, cuya identidad podría ser la de una desaparecida a mediados del pasado mes de noviembre: Clotilde Teixeira, de 53 años de edad.

El cadáver, en avanzado estado de descomposición, fue encontrado por unos cazadores en una zona próxima a la que la propia Clotilde fue vista por última vez. Más concretamente y según fuentes conocedoras de la investigación consultadas por Europa Press, el hallazgo del cuerpo se produjo en torno a las 17:20 horas en un zarzal de una zona de graderíos. Este enclave se ubica a unos 100 metros de la rotonda de acceso a Lalín -próxima al casco urbano-.

Tras encontrarse con el cuerpo, los cazadores dieron aviso a las fuerzas de seguridad, que acordonaron la zona, mientras que pasadas las 20:00 horas llegó un forense para proceder al levantamiento del cadáver.

A la espera de la confirmación oficial de que se trata de la mujer que lleva casi un mes desaparecida en Lalín, las fuentes consultadas indicaron que la zona en la que apareció el cuerpo fue peinada tanto por unidades caninas de la Guardia Civil como por batidas de voluntarios.

La desaparecida también fue buscada por drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), el Grupo Especial de Localización y Rescate (GERL) de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias, el servicio municipal de Protección Civil de Lalín y los voluntarios de Protección Civil de Agolada.

Además de la Guardia Civil y la Policía Local, hasta el lugar del hallazgo este domingo se desplazaron el alcalde de Lalín, José Crespo, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Areán González.

Había sido el marido de la mujer desaparecida quien la echó en falta a última hora del 17 de noviembre. Vestía jersey azul de cuello alto, cazadora, pantalón gris y botas negras.