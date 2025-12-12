Luis López (PP) reprocha a Carmela Silva (PSdeG) su "silencio" ante las acusaciones contra Tomé

El presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP en la provincia, Luis López, y la presidenta del PSdeG, Carmela Silva

El presidente de la Diputación de Pontevedra y del Partido Popular en la provincia, Luis López, ha criticado este viernes el "silencio" de la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, ante las denuncias por supuesto acoso sexual contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

Como recoge Europa Press, López ha afirmado que resulta "llamativo" que Silva, expresidenta del ente provincial y "considerada abanderada de la igualdad", no haya realizado declaraciones tras conocerse las acusaciones contra el también alcalde de Monforte de Lemos.

"Se da la circunstancia de que la presidenta del PSdeG, anterior presidenta de la Diputación de Pontevedra, que siempre era considerada abanderada de la igualdad, siempre tan disponible para la confrontación, nada dice: silencio total y absoluto", ha señalado el dirigente provincial del PP.

El presidente pontevedrés ha enmarcado este silencio dentro de lo que ha calificado como una "falta de coherencia" del PSOE en materia de igualdad, aludiendo a otros casos que han afectado al partido a nivel estatal.

"Algo más que un caso concreto"

En sus declaraciones, Luis López ha denunciado que se trata de "algo más que un caso concreto" de supuesto acoso. Ha recalcado que no es un caso aislado, "como nos quieren hacer ver" y ha expresado "apoyo y consideración" hacia las mujeres que han denunciado los hechos.

No obstante, ha calificado la salida de Tomé como una "dimisión parcial" y una "crisis cerrada en falso". En esta línea, ha subrayado que el dirigente socialista conservará la Alcaldía de la segunda ciudad de la provincia y seguirá influyendo en la elección del próximo presidente de la Diputación de Lugo.

El dirigente popular ha contrastado esta situación con lo que ha definido como "estabilidad política" en la Diputación de Pontevedra. López ha enmarcado, además, el caso dentro de lo que ha descrito como "otros episodios de machismo en el PSOE", citando diferentes polémicas que han afectado al partido en los últimos años.