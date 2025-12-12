La Deputación de Pontevedra aprueba invertir 7 millones de euros en turismo, cultura e infraestructuras

La Xunta de Goberno de la Deputación de Pontevedra ha aprobado destinar "cerca de 7 millones de euros para el impulso del destino Rías Baixas, medidas de bienestar social, cultura e infraestructuras". Así lo ha anunciado este viernes el presidente provincial, Luis López, en rueda de prensa.

En concreto, la Deputación ha acordado la contratación de los 'workshops' con actores turísticos para promocionar el destino Rías Baixas, con un presupuesto de 170.000 euros. Se trata de una iniciativa que permite que las empresas pontevedresas se pongan en contacto con profesionales de zonas emisoras de visitantes.

Este viernes, como recoge Europa Press, se ha habilitado el crédito para que una empresa localice qué ciudades españolas se ajustan mejor a las necesidades de la promoción. La propuesta se hará en base al análisis del perfil del turista de las Rías Baixas y de la posibilidad real de aumentar el número de turistas de esos mercados.

Apuesta por el "termalismo social"

En esta Xunta de Goberno también se han aprobado las bases de la nueva edición del programa Mais Benestar de "termalismo social", un programa dirigido a personas mayores de 55 años, jubilados y pensionistas de la provincia. En 2026, estará dotado en el año 2026, con más de 220.000 euros.

La Deputación ofertará 2.127 plazas, de las que 2.097 son en régimen general subvencionadas con 100 euros y 30 en régimen especial subvencionadas con 400 euros. El programa busca fomentar el envejecimiento activo y la independencia de los mayores.

Por otro lado, el Gobierno provincial ha dado luz verde a las bases del programa Culturea, dotado de 1,2 millones de euros para financiar actuaciones de artistas y grupos en los concellos de la provincia en el año 2026. Con este programa la Diputación pone su catálogo a disposición de asociaciones, entidades locales menores.

Además, la Deputación ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas, de las que hoy fueron aprobadas las bases, dotadas con 600.000 euros para que las entidades sociales puedan realizar obras en sus instalaciones.

3,7 millones en carreteras

El último asunto aprobado por el Gobierno provincial han sido actuaciones en las carreteras provinciales con vías localizadas en los municipios de Portas, Vilanova, A Estrada y Forcarei. Se hará una inversión global de cerca de 3,7 millones de euros.

En el caso de la EP-7001 A Estrada-Forcarei se va a reponer el firme (la inversión prevista es de 1 millón de euros); en la EP-9703 Vilanova de Arousa-Ponte Arnelas y en la EP-9701 Baión- András se mejorará la seguridad vial (1,3 millones de euros), y en la EP-8101 Portas-Romai se ensanchará y se acondicionará esta vía (1,4 millones).

"Con estas tres obras seguimos consolidando nuestro firme compromiso con la modernización de las carreteras provinciales, como ya venimos demostrando en estos dos años y medio y como seguiremos demostrando el próximo año", ha concluido Luis López.