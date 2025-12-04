Los socialistas urgen a la Diputación de Pontevedra a desbloquear la Vía Verde de las Rías Baixas

Los socialistas pontevedreses urgen a la Diputación de Pontevedra a avanzar en la Vía Verde de las Rías Baixas, proyecto que han calificado como la senda "más importante del noroeste peninsular".

Lo han hecho mediante el portavoz del partido en el Concello de Pontevedra, quien presentó una iniciativa para debatir en el próximo pleno municipal. Se trata de una medida de presión al ente provincial "para que cumpla su promesa" y reactive los tres tramos pendientes.

Puentes celebró el reciente desbloqueo del tramo Pontevedra-Arcade, un total de 14 kilómetros cedidos por el Ministerio de Transportes, pero advirtió que la administración provincial no puede "ignorar por completo" el tramo Portas-Pontevedra, de 15 kilómetros, ni el Arcade-Chapela, de 16.

La iniciativa socialista también instará al Pleno a dirigirse a las Alcaldías de Pontevedra, Vilaboa, Soutomaior, Portas, Caldas de Reis y Barro para firmar un convenio que permita desarrollar la senda continua entre Vilagarcía y Vigo. Un recorrido de casi 60 kilómetros que uniría tres vías verdes ya existentes o en marcha como son la del Salnés, la futura Pontevedra-Arcade y la de Vigo-Chapela.

Puentes presentó la moción en una comparecencia donde explicó con detalle el estado de madurez de cada tramo. En cuanto al Portas-Pontevedra, el más avanzado, este cuenta con propuesta de trazado, disposición de los municipios implicados, apoyo de la Fundación de los Ferrocarriles y terrenos disponibles, pues su mayor parte discurre por caminos ya existentes.

La vía entre Arcade y Chapela, la que acumula un mayor retraso

Puentes argumentó que el Ayuntamiento de Pontevedra había rehabilitado el viejo puente del ferrocarril sobre el Lérez. Precisó, del mismo modo, que el tramo Pontevedra-Arcade está pendiente de proyecto y de la plena puesta la disposición de los terrenos; y el de Arcade-Chapela es el más retrasado y ni siquiera tiene propuesta definida.

Puentes recordó que esta iniciativa nació en el anterior mandato del bipartido PSOE-BNG en la Diputación, con la presidencia de Carmela Silva, que ejecutó la Vía Verde del Salnés y empujó a la Xunta a reparar el puente de Portas.

El enfado del PSOE llega tras la reunión del 18 de noviembre entre la Diputación y directivos de Adif en Madrid, centrada únicamente en el tramo Pontevedra-Arcade. Para Puentes, esa reunión supone "renunciar de facto" al proyecto integral de la Vía Verde de las Rías Baixas.

Puentes insistió en que la conexión Pontevedra-Arcade es "una vieja demanda ciudadana y un paso imprescindible", pero advirtió que, si no se avanza en paralelo en los otros dos tramos, la provincia rematará con una tercera vía verde aislada y no con la gran infraestructura de movilidad sostenible que se lleva años reclamando.