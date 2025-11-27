La Xunta restaura en Pontevedra las zonas de cortafuegos tras los incendios forestales

Medio Rural ha informado de la realización de trabajos en zonas de Pontevedra especialmente castigadas por los incendios forestales. Concretamente, los operarios se están centrando en la reparación de vías y cortafuegos.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitó este pasado miércoles una zona de la comunidad de montes de Brocos, en Agolada (Pontevedra). En este punto, Seaga está abordando obras de reparación de vías y cortafuegos.

En concreto, los técnicos realizaron desbroces en más de 26 kilómetros de franjas forestales. También trabajos de restauración en unos 500 metros de cortafuegos y se acometieron más de dos kilómetros de extendido de tierras. Además, están arreglando los accesos en más de 29 kilómetros.

La Xunta puntualizó que estas acciones tienen por objetivo recuperar las infraestructuras rurales dañadas por los incendios con el objetivo de mantenerlas operativas y en buenas condiciones.

Además, incidieron en el ente público, en toda la provincia de Pontevedra se están llevando a cabo otras actuaciones enfocadas a la rehabilitación de accesos en las zonas de los incendios y la mejora de drenajes.