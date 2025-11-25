Dimite el alcalde de Agolada (Pontevedra) condenado por prevaricación: "Volveremos a vernos"

El hasta ahora regidor de Agolada, Luis Calvo -del Partido Anticorrupción y Justicia- ha presentado su dimisión tras conocerse, hace dos semanas, el fallo del Tribunal Superior de Xustiza que lo condena a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación. La misma sentencia lo absuelve, por contra, de un delito de falsedad documental -relacionado con una orden de precintar unas obras en la empresa Lácteos Farelo-. El teniente de alcalde de Agolada, Óscar Val, se pondrá al frente del Consistorio.

En un escrito en redes sociales, en el que Calvo también aseveró que "volveremos a vernos en las urnas", el hasta ahora regidor identificaba la razón de su renuncia con que el BNG de Agolada había pedido la ejecución inmediata de la sentencia.