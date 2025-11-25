Dimite el alcalde de Agolada (Pontevedra) condenado por prevaricación: "Volveremos a vernos"
El regidor, perteneciente al Partido Anticorrupción y Justicia, se fue acusando al BNG y Partido Popular del municipio de "ir de la mano"
El hasta ahora regidor de Agolada, Luis Calvo -del Partido Anticorrupción y Justicia- ha presentado su dimisión tras conocerse, hace dos semanas, el fallo del Tribunal Superior de Xustiza que lo condena a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación. La misma sentencia lo absuelve, por contra, de un delito de falsedad documental -relacionado con una orden de precintar unas obras en la empresa Lácteos Farelo-. El teniente de alcalde de Agolada, Óscar Val, se pondrá al frente del Consistorio.
En un escrito en redes sociales, en el que Calvo también aseveró que "volveremos a vernos en las urnas", el hasta ahora regidor identificaba la razón de su renuncia con que el BNG de Agolada había pedido la ejecución inmediata de la sentencia.
Calvo acusó al BNG de abordar dos intentos para intentar "comprar" dos concejales de su partido. "Nosotros ya sabíamos desde un día antes de las votaciones que BNG y PP iban cogidos de la mano, cosa que no sabían los votantes del BNG. Escuchando una conversación debajo de un balcón, en el núcleo urbano de Agolada, un destacado dirigente y activo del BNG y otro que iba en la lista del PP se repartieron el Ayuntamiento como si fuese cortar un queso. ¡Les salió mal, pero la intención cuenta!", se quejó.
Calvo denunció, por otro lado, una falta de inversiones de la Xunta y se quejó de que, ante la llegada de "nuevas promesas políticas con ganas de cambiar esto para siempre", se reveló que se vivía "en una auténtica dictadura". "Volveremos a vernos en las urnas. Suerte, teniente Óscar Val García, un grande a todos los niveles. El PAYJ está contigo", concluyó, tal y como recogió Europa Press.