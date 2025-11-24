La provincia de Pontevedra, en fase de preemergencia por riesgo de inundaciones y desbordamientos
También se ha decretado para la jornada de este lunes la alerta amarilla por lluvias
Las lluvias previstas en la jornada de hoy en Galicia han obligado a la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior a activar el plan especial para el riesgo de inundaciones -Inungal- en fase de preemergencia.
Según la información trasladada por el 112 Galicia y recogida por Europa Press, actualmente está en seguimiento la estación de Umia-Gallo, Lérez-Pontevedra y Eifonso-Vigo. La central de emergencias ha alertado de que, en estos puntos, pueden observarse desbordamientos puntuales y ha pedido extremar la precaución.
Por otro lado, la provincia de Pontevedra, según recoge la página web de MeteoGalicia, se encuentra este lunes en alerta amarilla por lluvias, al esperarse más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Durante esta jornada, Galicia se encuentra bajo el paso de un frente activo que deja una mañana con cielos muy nublados y con lluvias generalizadas. Tras el paso del frente, la tarde, previsiblemente, tendrá una tendencia a la apertura de claros y con lluvias ocasionales.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán ligeramente y las máximas sufrirán un ligero ascenso.