La provincia de Pontevedra, en fase de preemergencia por riesgo de inundaciones y desbordamientos

Las lluvias previstas en la jornada de hoy en Galicia han obligado a la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior a activar el plan especial para el riesgo de inundaciones -Inungal- en fase de preemergencia.

Según la información trasladada por el 112 Galicia y recogida por Europa Press, actualmente está en seguimiento la estación de Umia-Gallo, Lérez-Pontevedra y Eifonso-Vigo. La central de emergencias ha alertado de que, en estos puntos, pueden observarse desbordamientos puntuales y ha pedido extremar la precaución.