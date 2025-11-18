La Diputación de Pontevedra pospone la subasta de la Finca Mouriscade por la dermatosis nuclear

La subasta de animales de la ganadería de la Finca Mouriscade se pospondrá al 3 de diciembre, tal y como ha precisado la Diputación de Pontevedra. Lo anterior responde a una medida de prevención ante la proliferación de la dermatosis nodular contagiosa en distintos países de la Unión Europea.

Se mantiene sin cambios, por contra, el número de ejemplares, que serán 23 vacas de raza frisona, con un precio de salida de 1.750 euros, tal y como señaló la institución provincial en una nota de prensa y recogió Europa Press.

Con todo, el ente provincial aprovechó para lanzar un mensaje de tranquilidad al sector ganadero, recordando que la subasta cuenta con la autorización de la Consellería do Medio Rural para celebrarse, y que todos los animales de Mouriscade "cumplen con todas las garantías genéticas y sanitarias".

En este contexto, la Diputación ha destacado que esta finca es la segunda mejor explotación ganadera de toda España y que, en un período de cuatro años, la ganadería pasó del puesto número 35 al 2 en el índice combinado ICO, que evalúa la calidad genética de los animales.