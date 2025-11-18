La Diputación de Pontevedra destinará 10,37 millones en inversiones para el Baixo Miño y Val Miñor

La Diputación de Pontevedra ha anunciado una inversión de 10,37 millones de euros destinada a los ocho municipios del Baixo Miño y el Val Miñor a través de la primera convocatoria del Plan Provincia Extraordinaria, Plan Extra.

Durante un encuentro celebrado en A Guarda, el presidente provincial, Luis López, ha destacado que este programa, dotado con 38 millones de euros, atendió el 100% de las solicitudes presentadas por los 59 concellos de la provincia con menos de 50.000 habitantes. "Es un plan de provincia donde los ayuntamientos aportan las ideas y la Diputación los recursos, en muchos casos al 100%", ha afirmado, subrayando que la segunda convocatoria del plan ya está en marcha con una participación récord.

López ha puesto el foco en el carácter "estratégico y transformador" de los proyectos que se están ejecutando en la comarca, entre ellos la reforma de la piscina municipal de A Guarda, con una inversión provincial de 700.000 euros, la mejora energética de la antigua casa consistorial de Nigrán, la regeneración ambiental del cámping de Pedra Rubia en Oia y diversas actuaciones financiadas íntegramente por la Deputación en Baiona, Gondomar, O Rosal, Tomiño y Tui.

Además, el presidente ha destacado que la combinación de fondos del Plan Extra y del +Provincia permite flexibilizar la financiación y respetar la autonomía local, premiando además la capacidad de los concellos para captar recursos de otras administraciones.

El mandatario provincial ha señalado que la colaboración con los municipios pequeños y medianos es clave para impulsar infraestructuras y servicios que mejoren la calidad de vida, especialmente en áreas rurales afectadas por el reto demográfico.

En este sentido, López ha defendido la elección de A Guarda para celebrar el encuentro comarcal por ser un ejemplo de modelo turístico sostenible e integrado en el territorio. Asimismo, ha avanzado que en 2026 la Diputación movilizará 128 millones de euros en apoyo a los concellos a través del +Provincia, el Plan Extra y el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.

"Esta es una provincia de 61 municipios con los que estamos plenamente comprometidos”, ha concluido.