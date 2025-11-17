La Diputación de Pontevedra incrementa en un 56% el gasto destinado a infraestructuras

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López Rafa Estévez - Deputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra incrementará en 2026 los recursos destinados a infraestructuras y viales de circulación. Lo hará, concretamente, en un 56%. Se destinarán puntualmente más de 38,2 millones de euros a dicha finalidad, 13,7 millones más que los consignados para el presente 2025.

El objetivo es, según Belén Cachafeiro, delegada del servicio, "garantir que estas infraestruturas públicas, indispensables para a vertebración do noso territorio, estean en condicións axeitadas de seguridade".

Precisamente, uno de los puntos clave será la redacción de un proyecto para conectar Redondela y Pontevedra por Vía Verde.

Desde el 2023 serán, en total, 110 millones de euros los que se habrán destinado a la mejora de carreteras de titularidad provincial. Lo anterior permitirá la firma de 30 convenios con diferentes entidades locales y más de 50 obras públicas.