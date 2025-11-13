Refuerzan la energía del Hospital Montecelo de Pontevedra para garantizar la electricidad ante fallos

La empresa Genesal Energy ha sido la encargada de diseñar una solución a medida para el nuevo complejo hospitalario de Montecelo, más concretamente, un sistema de respaldo para garantizar la energía ante un fallo de la red.

El sistema estará conformado por dos grupos de 1.900 kilovoltio-amperios y un tercero de 1.415, que entrarían en funcionamiento de manera inmediata. De esta manera, el hospital contará con una fuente de energía fiable que mantendrá operativos servicios esenciales como equipos de soporte vital, quirófanos e iluminación de emergencia, entre otros.

La compañía abordó la creación de bancadas específicas para integrar los equipos en el edificio, así como sistemas de insonorización. También depósitos de combustible de gran capacidad que aseguran la autonomía necesaria en caso de interrupciones prolongadas. Todo ello ha sido concebido con un mismo objetivo: garantizar la continuidad del suministro eléctrico en un entorno donde cada segundo resulta vital. "El nuevo Gran Montecelo es una infraestructura sanitaria estratégica y necesitaba un sistema energético de máxima fiabilidad", explicó José Manuel Fernández, CEO y CCO de Genesal Energy.