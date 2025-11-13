BNG y PSOE prometen entenderse para que Pontevedra pueda tener presupuestos municipales

Socialistas y nacionalistas han aproximado posturas en Pontevedra para intentar que la ciudad, a diferencia de años anteriores en los que no hubo entendimiento, pueda contar con unos presupuestos actualizados.

Por lo anterior, ambos grupos iniciaron una serie de encuentros para abordar el grado de cumplimiento de acuerdos previos, así como las modificaciones de crédito efectuadas hasta el momento. "As negociacións están abertas", declaró el edil de Facenda, Raimundo González Carballo.

Por su parte, el socialista Iván Puentes aclaró que "partir do acordado previamente é o paso necesario para poder consensuar novas actuacións". Así, del "mismo modo" que ocurrió en 2025, Pontevedra podrá tener "un orzamento que sexa froito do acordo e da visión de BNG e PSOE".

Los grupos municipales -BNG y PSOE- mantuvieron ayer la primera de estas reuniones formales en la Sala de Xuntas del Consistorio. Estuvieron presentes Raimundo González Carballo, Anabel Gulías y María Xosé Abilleira, por parte del BNG, y el portavoz socialista, Iván Puentes, así como los ediles Yoya Blanco y Manuel Fariña, por parte de los socialistas pontevedreses.