Una vecina de Lalín (Pontevedra) se libra de una deuda de 8.897 euros con la Ley de Segunda Oportunidad

Una vecina de Lalín (Pontevedra) ha conseguido liberarse de una deuda de 8.897 euros tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos empezar de nuevo cuando se encuentran en una situación de insolvencia.

El proceso ha sido gestionado por el despacho Repara tu deuda Abogados, especializado en este tipo de casos y líder en España en la aplicación de esta normativa. Desde su fundación en 2015 ha conseguido alcanzar los 370 millones de euros en deudas canceladas en todo el territorio español después de tramitar miles de casos de personas con perfiles muy diversos.

Deuda

Según explican los letrados, la situación económica de la mujer se deterioró después de emprender un negocio que, pese a sus esfuerzos, no alcanzó la rentabilidad esperada. La falta de ingresos suficientes, unida a los gastos que conlleva mantener la actividad, la obligó finalmente a cerrar el negocio.

Posteriormente, comenzó a encadenar empleos temporales y de tiempo parcial, lo que agravó su inestabilidad financiera."Estas circunstancias derivaron en que, sin capacidad económica para pagar esos créditos, requiriese de otros nuevos para cubrir la financiación que había solicitado anteriormente. Su acumulación conllevó la actual situación de insolvencia y sobreendeudamiento", comentan desde el despacho de abogados.

Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, tras el proceso judicial se dictó la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), lo que significa que la deudora queda completamente liberada de sus obligaciones económicas y puede comenzar una nueva etapa sin cargas financieras.

Esta Ley de Segunda Oportunidad acoge a diferentes perfiles: "Pequeños empresarios que crearon un negocio o realizaron inversiones desafortunadas, personas que se encuentran en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales o de salud propia o de allegados, particulares que han sido víctimas de engaños, divorciados que sufren el aumento de gastos de su nueva situación, padres que avalaron a sus hijos en una vivienda o un proyecto profesional, etc", explican.

Así, este caso de Lalín es un éxito más de este despacho de abogados y un nuevo añadido a la larga lista de beneficiarios de una ley que busca ofrecer una segunda oportunidad real a quienes, por circunstancias ajenas a su voluntad, no pueden asumir sus deudas.