La Diputación destaca una inversión "sin precedentes" de 239 millones para la provincia de Pontevedra

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha reivindicado la "inversión sin precedentes" que recogerán los presupuestos provinciales de 2026, con un total de 239 millones de euros, centrados especialmente en los municipios pequeños y medianos.

Durante su intervención en la Comisión de Economía del Parlamento gallego, López ha ofrecido "lealtad institucional" y la voluntad de "tender puentes" con otras administraciones, destacando que uno de cada tres euros estará destinado al apoyo directo a los ayuntamientos.

El presidente provincial ha defendido el "sentidiño de Galicia", en referencia al estilo político del presidente autonómico, Alfonso Rueda, frente a la "confrontación" que, según dijo, promueven los alcaldes de Vigo y Pontevedra.

López ha detallado las principales líneas estratégicas del presupuesto, que abarcan ámbitos como la cooperación, el deporte, el turismo, las infraestructuras y el bienestar social. Entre las medidas más destacadas, ha citado el refuerzo del programa +Provincia, que alcanzará los 50 millones de euros, junto al segundo Plan Extra (35 millones) y el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (8 millones).

Aunque ha incidido en el respaldo a los municipios más pequeños, López ha subrayado que la Diputación "es de los 61 ayuntamientos de la provincia, sin distinciones", y ha recordado que Vigo y Pontevedra contarán con 7,5 millones de euros para financiar proyectos con fondos provinciales.

Además, ha anunciado un incremento del 30% en la aportación al Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) y ha pedido al Gobierno central que asuma su parte de financiación. "Por más que dos alcaldes abran falsos debates, esta Diputación seguirá apostando por el municipalismo real y por el bienestar de todos los pontevedreses", ha concluido.

Oposición

Desde el PSOE, el parlamentario Carlos López Font ha asegurado que el de 2026 sí es un presupuesto "histórico", pero ha asegurado que lo es por "mayores transferencias recibidas del Estado". "Hicieron desaparecer el área de Igualdad y lo diluyeron en la de Política Social", ha criticado para exponer que no hay iniciativas "nuevas".

Luis Bará, del BNG, ha reprochado que "no se siguiese con programas como el de memoria histórica, mantuvieron una partida pero no ejecutan ninguna actividad". "Hay atrasos en la ciudad de Pontevedra que los dejan en mal lugar", ha apostillado sobre actuaciones en la misma por parte de la institución provincial, a cuyo gobierno ha reprochado falta de "capacidad de gestión".

Frente a ello, el parlamentario popular Alberto Pazos ha defendido el "ejercicio de transparencia en tiempo y forma". "Un presupuesto para atender obligaciones fundamentales", ha recalcado para insistir en que se atienden "las necesidades de todos los pontevedreses". "Una Diputación en la que desapareció el sectarismo", ha indicado en alusión a la etapa de gobierno socialista.