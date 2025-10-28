La Diputación de Pontevedra contará con 239 millones de euros para 2026, un 13,6% más que en 2025

La Diputación de Pontevedra ha presentado este martes un presupuesto "récord" para 2026. Luis López y su gobierno contarán con 239 millones de euros, un 13,6% más que este año, para invertir en deporte, turismo, políticas sociales, cultura e infraestructuras, tanto en los pequeños concellos como en las principales ciudades de la provincia, Pontevedra y Vigo.

"Ya no es frecuente en muchas administraciones aprobar sus cuentas anuales. Aquí, en cambio, sí. La estabilidad política permitirá que a 1 de enero entren en vigor unos nuevos presupuestos", ha apuntado el presidente provincial, Luis López, criticando así que la posibilidad de que el Gobierno de España no presente los Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo.

El gobierno provincial contará con 29 millones más de presupuesto para 2026, lo que le permite reforzar con más fondos algunos de sus planes. "Por tercer año consecutivo, vamos a destinar uno de cada tres euros a apoyar a los concellos", ha afirmado López, en referencia al plan +Provincia.

En total, 59 de los 61 municipios de la provincia recibirán una inyección de 128 millones de euros, que podrán gestionar con "autonomía total". Entre los principales programas destacan el Plan +Provincia, dotado con 50 millones, el nuevo Plan Extra, con 35 millones para proyectos estratégicos, y el plan extraordinario de infraestructuras deportivas, que contará con 8 millones para modernizar instalaciones.

Como informa Europa Press, López también ha desgranado los principales ejes de su gestión, que denominó las "banderas" del gobierno provincial. El presupuesto de 2026 contempla 8,6 millones para Deporte (un 35% más), siete millones para Turismo (+17%), 7,6 millones para Bienestar Social (+15%) y un aumento del 7% en Cultura.

El apartado de equilibrio territorial incluye 13,7 millones para la mejora de los 1.600 kilómetros de la red viaria provincial. Finalmente, el presidente agradeció el trabajo de su equipo y avanzó que el próximo lunes 3 de noviembre defenderá las cuentas ante el Parlamento de Galicia.

Vigo y Pontevedra

En cuanto a las dos ciudades de la provincia, López ha asegurado que también contarán con el apoyo de la Diputación. "Aunque Vigo tenga 100 millones de euros más de presupuesto que toda la provincia y aunque Pontevedra tenga más presupuesto que los cuatro concellos siguientes en tamaño, estamos orgullosos de ser, aun así, un motor de inversión en ambas", ha subrayado.

López ha recordado alguna de las actuaciones presupuestadas para ambas urbes. En el caso de Vigo: 1,2 millones de euros para la recuperación del Cine Fraga, 5,3 millones para la grada de Gol y 100.000 euros para la redacción del proyecto de Vía Verde entre Redondela y Pontevedra, que permitirá unir las dos principales ciudades de la provincia.

Por su parte, ha destacado que Pontevedra recibirá 210.000 euros para preparar la Bienal del 2027, ocho millones de euros para el Museo, siete millones para el proyecto de Santa Clara, 35.000 euros para redacción del proyecto del nuevo centro logístico del Museo, 100.000 euros para la final de las series mundiales de Triatlón y los 350.000 euros de los Premios Feroz.